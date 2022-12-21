Защитник Артем Зуб подписал новый контракт с «Оттавой»

Российский защитник Артем Зуб подписал новый контракт с «Оттавой».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на четыре года, среднегодовая зарплата — 4,6 миллиона долларов. Зуб в сезоне-2023/24 будет получать 4 миллиона долларов, 4,8 миллиона долларов в сезонах-2024/25 и 2025/26, и 4,8 миллиона долларов в сезоне-2026/27.

Контракт, который начнет действовать 1 июля 2023 года, включает в себя запрет на обмен в 10 команд.

27-летний защитник играет за «Оттаву» с 2020 года. В текущем сезоне НХЛ Зуб провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка.