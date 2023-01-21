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Сегодня, 19:00

Защитник «Авангарда» Чистяков: «Я сейчас стараюсь не думать о «Нэшвилле»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Авангарда» Семен Чистяков прокомментировал интерес со стороны «Нэшвилла».

— В этом сезоне вы уже набрали 20 очков. С чем связываете такое увеличение результативности?

— Я бы не сказал, что что-то изменилось. Где-то партнеры хорошо открывались, где-то мне хорошие передачи отдавали. Если бы не было хорошего взаимодействия, не было бы и такого количества очков.

— Связывался ли как-то с вами «Нэшвилл» по ходу этого сезона?

— Агент по этому поводу разговаривает. Я сейчас стараюсь не думать о «Нэшвилле». У нас сейчас идет тяжелый сезон, стараюсь думать только о нем, — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

В этом сезоне Чистяков провел в составе «Авангарда» 43 матча, в которых набрал 20 (5+15 очков).

ХК Авангард
ХК Нэшвилл Предаторз
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