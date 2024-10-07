Защитник «Айлендерс» Романов: «Жду напряженный и интересный сезон»

Защитник «Айлендерс» Александр Романов поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.

«В первую очередь, как всегда, жду очень напряженный и интересный сезон. Надеюсь, мы покажем свои лучшие качества, порадуем болельщиков хорошей игрой нашей команды. Считаю, что у нас для этого все есть — хороший состав, тренерский штаб. В любом случае хочется выступить лучше, чем в прошлом сезоне», — цитируют игрока «Известия».

Свой первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Айлендерс» проведут дома с «Ютой». Матч пройдет в ночь на 11 октября.