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Сегодня, 08:41

Защитник «Айлендерс» Романов: «Жду напряженный и интересный сезон»

Руслан Минаев
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Защитник «Айлендерс» Александр Романов поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.

«В первую очередь, как всегда, жду очень напряженный и интересный сезон. Надеюсь, мы покажем свои лучшие качества, порадуем болельщиков хорошей игрой нашей команды. Считаю, что у нас для этого все есть — хороший состав, тренерский штаб. В любом случае хочется выступить лучше, чем в прошлом сезоне», — цитируют игрока «Известия».

Свой первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Айлендерс» проведут дома с «Ютой». Матч пройдет в ночь на 11 октября.

Источник: Известия
Александр Романов
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс

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