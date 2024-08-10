Сегодня, 13:44
Защитник «Айлендерс» Александр Романов поделился впечатлениями от участия в гала-матче на Кубке Овечкина.
— Вы уже второй раз участвуете в матче со звездами НХЛ в Москве. Как впечатления от участия в подобных мероприятиях?
— Мне очень нравится! Ребята просят поучаствовать, мне не сложно показать хоккей, это единственное, что я умею в жизни. С удовольствием показываю болельщикам, особенно, когда это благотворительные матчи или как сегодня, гала-матч детского турнира. И мне приятно поучаствовать, и зрителям, наверное, посмотреть нашу игру.
— Сегодня играли против ветеранов, как вам такой матч?
— Хорошие, мне понравилось Я никогда не играл в хоккей против ветеранов. Понятное дело, что физическая подготовка у них не та, но как у них до сих пор работает голова, как они до сих пор обращаются с шайбой грамотно, меня впечатляет. Настолько они опытные.
— С кем из ветеранов удалось пообщаться? Может быть за кем-то следили в детстве?
— В основном все привет моему дедушке передавали. Это главная была тема общения. За Марковым в детстве следил, приятно было с ним вместе сыграть в одном матче.
Александр Романов — внук известного хоккейного тренера Зинэтулы Билялетдинова.