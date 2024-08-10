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Сегодня, 13:32

Александр Романов: «Созванивались с Цыплаковым еще весной»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Защитник «Айлендерс» Александр Романов поделился впечатлениями от перехода в команду Максима Цыплакова.

— Всегда рад, когда кто-то из русских приезжает в НХЛ. Это классно, у нас будет новый русский партнер. Мы общались еще весной с Максимом, созванивались, он задавал пару вопросов. И в Москве здесь мы ходили на ужин, уже успели познакомиться. Сейчас вообще тренируемся вместе, — сказал Романов.

В мае 2024 года 25-летний Цыплаков подписал соглашение новичка с «Нью-Йорк Айлендерс» сроком на один год.

Александр Романов
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Максим Цыплаков
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