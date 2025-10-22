Видео
22 октября, 08:39

Защитник «Айлендерс» Шефер побил рекорд НХЛ в матче с «Сан-Хосе»

Первый номер драфта НХЛ-2025, защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер забил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» (4:3).

Этот гол сделал его самым молодым защитником в истории лиги, забросившим победную шайбу (18 лет и 46 дней).

Предыдущий рекорд принадлежал Крэйгу Воланину, который отличился в 18 лет и 135 дней.

В текущем сезоне 18-летний Шефер набрал 7 (2+5) очков в шести матчах.

«Айлендерс» с шестью очками после шести матчей занимают 12-е место в Восточной конференции НХЛ.

