Защитник «Айлендерс» Шефер побил рекорд НХЛ в матче с «Сан-Хосе»

22 октября, 08:39
Первый номер драфта НХЛ-2025, защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер забил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» (4:3).
Этот гол сделал его самым молодым защитником в истории лиги, забросившим победную шайбу (18 лет и 46 дней).
Предыдущий рекорд принадлежал Крэйгу Воланину, который отличился в 18 лет и 135 дней.
В текущем сезоне 18-летний Шефер набрал 7 (2+5) очков в шести матчах.
«Айлендерс» с шестью очками после шести матчей занимают 12-е место в Восточной конференции НХЛ.