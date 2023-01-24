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НХЛ

Сегодня, 09:17

Любушкин рассказал о достоинствах лучшего снайпера «Баффало» Томпсона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин поделился мнением о форварде команды Тэйдже Томпсоне.

«Он очень мастеровитый, талантливый игрок. У него большой потенциал, я думаю, это не предел. Считаю, что он будет забивать и забивать. Секрет, наверное, в его хорошем броске, у него хорошие руки и хорошая техника», — приводит слова Любушкина ТАСС.

Томпсон занимает третье место в списке лучших снайперов текущего регулярного чемпионата с 32 голами, всего он набрал 63 (32+31) очка. Форвард был вызван на Матч звезд НХЛ, который пройдет в Сан-Райзе 3-4 февраля.

«Баффало» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 46 матчах.

Источник: ТАСС
Илья Любушкин
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
Тэйдж Томпсон
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