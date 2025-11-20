Видео
Сегодня, 11:08

Защитник «Бостона» Макэвой выбыл после операции на черепе

Павел Лопатко

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой выбыл из строя на неопределенный срок после операции на лицевой части черепа, сообщила клубная пресс-служба.

27-летний американец получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:2): во втором периоде в его лицо попала шайба после броска защитника «Монреаля» Ноа Добсона. Макэвой был доставлен в больницу и пропустил матч с «Каролиной» (1:3).

В сезоне-2025/26 Макэвой сделал 14 результативных передач в 19 матчах и лидирует в команде по среднему времени на льду (23 минуты 46 секунд).

