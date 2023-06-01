Орлов о выступлении Бобровского в плей-офф: «Он так хорошо играл всегда»

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался об игре его земляка из Новокузнецка, голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

— А что с Сергеем Бобровским случилось в плей-офф?

— Мне кажется, что ничего не случилось. Он всегда так играл.

— И начинал плей-офф в запасе?

— Там же, вроде бы, у него какая-то травма была. Вам лучше с ним поговорить. Но я не удивлен тем, как он выступает.

— Хоккей вы не смотрите?

— Нет. Утром узнаю какие-то результаты. Но ходил в Бостоне на баскетбол, когда только начался плей-офф у них. А хоккея хватает в сезоне, поэтому стараюсь в отпуске не смотреть игры.

В текущем сезоне 34-летний Бобровский провел 50 матчей за «Пантерз», в которых его команда одержала 24 победы. В плей-офф у российского хоккеиста 93,5 процента отраженных бросков в 14 играх.

«Флорида» и «Вегас» сыграют в финале плей-офф НХЛ. 4 июня пройдет первый матч серии.