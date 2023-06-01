Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:45

Орлов о выступлении Бобровского в плей-офф: «Он так хорошо играл всегда»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Вратарь Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался об игре его земляка из Новокузнецка, голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

— А что с Сергеем Бобровским случилось в плей-офф?

— Мне кажется, что ничего не случилось. Он всегда так играл.

— И начинал плей-офф в запасе?

— Там же, вроде бы, у него какая-то травма была. Вам лучше с ним поговорить. Но я не удивлен тем, как он выступает.

— Хоккей вы не смотрите?

— Нет. Утром узнаю какие-то результаты. Но ходил в Бостоне на баскетбол, когда только начался плей-офф у них. А хоккея хватает в сезоне, поэтому стараюсь в отпуске не смотреть игры.

В текущем сезоне 34-летний Бобровский провел 50 матчей за «Пантерз», в которых его команда одержала 24 победы. В плей-офф у российского хоккеиста 93,5 процента отраженных бросков в 14 играх.

«Флорида» и «Вегас» сыграют в финале плей-офф НХЛ. 4 июня пройдет первый матч серии.

Дмитрий Орлов обнимается с&nbsp;Евгением Кузнецовым и&nbsp;Александром Овечкиным. «Думаю, в «Вашингтоне» советовались с Овечкиным перед моим обменом». Интервью Дмитрия Орлова

Дмитрий Орлов
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Худший состав Канады в истории? Почему «Кленовые» снова выиграли ЧМ
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: кто заберет трофей?
Дмитрий Орлов не смог назвать точную причину поражения «Бостона» «Флориде
«Думаю, в «Вашингтоне» советовались с Овечкиным перед моим обменом». Интервью Дмитрия Орлова
Ткачак — о финале Кубка Стэнли: «Флорида» не чувствует давления. Никто нас тут не ждал»
В России «Флорида» всегда была командой Буре. Как он там играл и почему ничего не выиграл
Бобровский — главный претендент на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли по версии сайта НХЛ
Сын эмигранта из Астрахани ведет «Вегас» к Кубку Стэнли! Кто такой Миша Донсков?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Орлов не смог назвать точную причину поражения «Бостона» «Флориде