12 ноября, 12:40

Задоров — о силовом приеме против Мэттьюса: «Не было никакого намерения травмировать его»

Павел Лопатко

Защитник «Бостона» Никита Задоров прокомментировал силовой прием против форварда «Торонто» Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3).

Впоследствии нападающий «Торонто» Макс Доми пытался спровоцировать 30-летнего Задорова на драку. В итоге россиянин повалил Доми на лед.

«Я даже не сильно по нему попал. Я столкнулся с ним правым плечом, и 99 процентов моих силовых приемов в НХЛ выполняются именно правым плечом. Я не знаю, в какой именно момент он получил травму. Возможно, когда он снова пошел на меня, я контратаковал, или, может, я попал в него шайбой, когда выносил ее. Мы не будем строить догадки на этот счет.

Это был рядовой момент. Я даже не хотел его бить. Я хотел помешать ему выйти на центральную зону и просто занял свою позицию. На видео видно, что я столкнулся с ним грудью. Не было никакого намерения травмировать его. Я просто жестко играю против лучших игроков команды соперника. Это моя работа», — цитирует Задорова официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2025/26 российский защитник в 18 матчах набрал 4 (1+3) очка.

1

  • андр

    Жду действий Никиты с Вашингтоном. Там есть крупные ребята.

    12.11.2025

    Никита Задоров
    НХЛ
    ХК Бостон Брюинз
    ХК Торонто Мэйпл Лифс
