Защитник ЦСКА Уильямс рассказал, как в Америке пил пиво с Овечкиным

Канадский защитник ЦСКА Колби Уильямс рассказал, как на командных обедах в системе «Вашингтона» пили пиво с нападающим Александром Овечкиным.

«Не знаю, насколько подробно я могу рассказывать об этом. У нас было много совместных тренировочных кемпов, подготовок. И у нас часто были командные обеды, где мы могли попить пива. Мы с ребятами с удовольствием составляли компанию Ови. Мне нравилась та командная атмосфера. Ови — отличный парень и прекрасный партнёр по команде. Его карьера сама за себя говорит. Он многого добился в «Вашингтоне». Сейчас весь мир смотрит на его погоню за Гретцки», — сказал Уильямс Legalbet.ru

С 2016 по 2020 год Уильямс был игроком «Херши Беарс» — фарм-клуба команды «Вашингтон».

Российскому нападающему Александру Овечкину, которому сейчас 39 лет, осталось забить 26 шайб, чтобы повторить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету россиянина 868 шайб, а у канадца их 894