Табличка с фамилией Ничушкина уже удалена из раздевалки «Колорадо»

Защитник «Колорадо» Джек Джонсон прокомментировал ситуацию с российским нападающим команды Валерием Ничушкиным.

«Он сделал свой выбор. Это все, что я могу сказать по этому поводу», — приводит слова Джонсона обозреватель The Denver Post Кори Масисак. Он также добавил, что табличка с фамилией Ничушкина в раздевалке команды удалена.

Сегодня, 14 мая, стало известно, что россиянин отстранен на шесть месяцев и больше не сыграет за «Колорадо» в плей-офф.

29-летний россиянин отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения зарплаты. По условиям программы, Ничушкин после этого получит право подать заявление о восстановлении на работе. Таким образом, форвард не примет участия в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа» (1-2 в серии).