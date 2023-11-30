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НХЛ

Сегодня, 13:15

Защитник «Филадельфии» — о призыве в армию вратаря Федотова: «Сначала подумал, что это какая-то чушь, а потом... Без комментариев»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на известие о том, что вратарь Иван Федотов, подписавший контракт с клубом НХЛ, призван в армию.

— Именно в «Филадельфии» должен был играть вратарь Иван Федотов, но случилась всем известная история с армией. Как она смотрелась изнутри организации?

— Знаю, что его ждали. У нас была небольшая проблема с первым вратарем, не знали, сможет ли он сыграть в этом сезоне. Готовили для Ивана место, но он сделал выбор, и его нужно уважать. Рад, что в ЦСКА он играет.

— Думаете, он был бы в первой команде «Флайерз», если бы уехал этим летом?

— Не знаю, что руководители думали с учетом того, что он пропустил сезон. Но раз ждали, то все возможно.

— Вы лично с ним знакомы?

— Нет, но пару раз списывались перед подписанием контракта.

— А изначально, узнав всю эту историю, как отреагировали?

— Сначала подумал, что это какая-то чушь. А потом, когда все подтвердилось... Просто без комментариев.

— После этого у вас самого были какие-то опасения, когда летели в Россию?

— Я сразу сказал в клубе, что не смогу не приехать домой. Они говорили, что переживают, я отвечал, что в России не происходит ничего из того, что показывают по телевизору, это все неправда. И добавил, что у меня родители в Питере и Челябинске, у них нет визы. Если второй год не увижу их, то мне это будет морально очень тяжело.

Все равно, когда ты восстанавливаешься, это долгий процесс, игроков летом в городе нет, все по своим городам. Поэтому приходишь домой и как зомби смотришь телевизор, делать нечего. Попросил: давайте найдем хотя бы десять дней, чтобы я съездил домой. К счастью, нашли. Более того, решили вопрос с визой для родителей.

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера Ивана Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Артемий Панарин, Егор Замула и&nbsp;Джон Торторелла. «Тренер спросил, почему постригся Панарин, и рассмеялся: «Вы, русские, — сумасшедшие. Но я вас люблю»

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
Егор Замула
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