Защитник «Филадельфии» Замула: «АХЛ мне дала только седые волосы. Не знаю, как описать эту лигу»

Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое отношение к игре в Американской хоккейной лиге.

— Уверены, что та отправка вниз была инициативой Флетчера, а не Тортореллы?

— Да. Даже знаю, что Тортс боролся за меня, пытался что-то решить. Но в той ситуации это было невозможно. Когда ты третий год играешь в АХЛ — начинаешь деградировать. Выходил на лед и не получал никакого кайфа.

В клубе понимали, что я уже хотел уехать в Россию, неважно куда. Но мне повезло, что мы хорошо поговорили и с главным тренером, и с будущим генеральным менеджером. Я нашел в нашем диалоге положительные моменты.

— Это когда было?

— За две недели до увольнения Флетчера. Я сказал Бриеру, что не хочу здесь играть, я здесь несчастлив. И нужно принимать решение, потому что это мой последний год контракта. Но я не буду плаксивым мальчиком, поэтому доработаю свой контракт и потом уеду домой, в КХЛ.

— Так, объясните. Бриер заранее вам сказал, что станет генеральным менеджером?!

— Конечно, прямым текстом — нет, но я уже понял, что все к этому идет. Я рассказал ему всю мою историю на протяжении трех лет, он меня услышал и сказал, что у него когда-то была такая же ситуация. Мы пожали руки, я пошел на игру и сразу же забил. И заиграл с совершенно другой уверенностью. Понял, что нужно биться за место в НХЛ до последней игры.

— АХЛ вам что-то дала, или это была потеря времени?

— Только если седые волосы. Не знаю, как описать эту лигу. Стиль игры АХЛ — не мой стиль. Не могу там играть, не кайфую от хоккея. Моя манера — играть с шайбой, в комбинационный хоккей. А там — постоянные пробросы, бежишь через всю площадку. Не понимаю, зачем клубам НХЛ, когда они берут русских или шведов, отправлять их в АХЛ. Ничего общего с НХЛ там нет. Посмотрите на ребят 20 игр в НХЛ и определитесь, готовы они или нет. Если не готовы — им намного больше пользы принесет большая игровая практика дома.

Замула регулярно играл за «Лехай Вэлли» — фарм-клуб «Филадельфии» — с 2020 года. Защитник набрал 54 (5+49) очка в 127 матчах в АХЛ.