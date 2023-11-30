Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:15

Защитник «Филадельфии» Замула — об Америке: «Если бы не хоккей — точно бы здесь не жил, мне тяжело»

Защитник «Филадельфии» Замула заявил, что ему тяжело жить в Америке
Игорь Рабинер
Обозреватель
Егор Замула.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что рассматривает жизнь в США только как командировку и скучает по дому.

— Права на вас самого то принадлежали вашему родному «Трактору», то СКА, теперь — «Торпедо». Имеет ли это для вас какое-то значение — или вообще не думаете о возвращении в КХЛ?

— СКА хотел двух хороших игроков (братьев Максима и Илью Федотовых. — Прим. И.Р.) и получил их от «Торпедо». Нижний тоже получил хорошего игрока (вместе с правами на Замулу и 110 миллионами рублей в нижегородский клуб проследовал нападающий Данил Савунов. — Прим. И.Р.). Что будет дальше — не знаю. Считаю, что домой можно вернуться всегда. Но я мечтал и мечтаю играть в НХЛ, идти по стопам Овечкина, Зубова, Малкина. Хочется провести хорошую карьеру в лучшей хоккейной лиге мира, а потом вернуться в уже более взрослом возрасте и чему-то научить молодых ребят.

— Читал как-то вашу фразу: «В Америке держит только спорт». Не пересмотрели мнение?

— Если бы не хоккей — точно бы здесь не жил, мне тяжело. Тоскую по России, по родителям. Домой все равно хочется. Но это лучшая лига мира.

Замула выступает за «Филадельфию» с 2020 года. В сезоне-2023/24 23-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Артемий Панарин, Егор Замула и&nbsp;Джон Торторелла. «Тренер спросил, почему постригся Панарин, и рассмеялся: «Вы, русские, — сумасшедшие. Но я вас люблю»

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Егор Замула
1
0
Читайте также
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Замула: «Когда в «Филадельфию» приехал Мичков, ради него закрыли арену, чтобы все показать»