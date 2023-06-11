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Сегодня, 10:46

Монтур об 1-3 в серии с «Вегасом»: «Мы в яме, но мне нравятся наши шансы вернуться»

Руслан Минаев
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Защитник «Флориды» Брэндон Монтур оценил шансы «Пэнтерз» на победу в Кубке Стэнли.

Команда уступила «Вегасу» (2:3) в четвертом матче финальной серии и проигрывает в серии со счетом 1-3.

В первом раунде Кубка Стэнли «Флорида» уже проигрывала со счетом 1-3 в серии с «Бостоном», но смогла победить со счетом 4-3.

«Уверенность есть. Конечно, здорово, что мы уже делали это раньше, так что мы должны верить. Это единственный выход из сложившейся ситуации.

Очевидно, что мы в яме, но мне нравятся наши шансы вернуться. Эта команда борется, ребята отчаянно хотят выиграть следующие матчи», — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

Пятый матч пройдет 14 июня в Лас-Вегасе и начнется в 3.00 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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