Защитник «Флориды» Куликов пропустит 5 месяцев после операции на запястье

15 октября, 20:08
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов выбыл на пять месяцев из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1), сообщает TSN со ссылкой на главного тренера команды Пола Мориса.
34-летний россиянин перенес операцию на запястье и будет восстанавливаться до середины марта.
В сезоне-2025/26 Куликов принял участие в 2 матчах «Флориды» и не отличился результативными действиями. В 2024 и 2025 годах защитник вместе с «Пантерз» выигрывал Кубок Стэнли.
Neil
К ПО будет готов!
16.10.2025
N.A.F.1974
У Куликова два сезона.
16.10.2025
.Точный счёт Матчей.
15.10.2025
PvsZ
Три экстремально длинных сезона подряд, три финала. Посыпались((
15.10.2025
Osokin L
Эпидемия травм у Пантер
15.10.2025
Женек10
Сколько травм у Фло... И ведь в год, когда в ПО потолок
15.10.2025
Электросталец
Как вышло с травмой?
15.10.2025
Adiоs Amigos R
Фигасе. Здоровья!
15.10.2025