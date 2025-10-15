Видео
15 октября, 20:08

Защитник «Флориды» Куликов пропустит 5 месяцев после операции на запястье

Дмитрий Куликов.
Фото Getty Images

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов выбыл на пять месяцев из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1), сообщает TSN со ссылкой на главного тренера команды Пола Мориса.

34-летний россиянин перенес операцию на запястье и будет восстанавливаться до середины марта.

В сезоне-2025/26 Куликов принял участие в 2 матчах «Флориды» и не отличился результативными действиями. В 2024 и 2025 годах защитник вместе с «Пантерз» выигрывал Кубок Стэнли.

8

  • Neil

    К ПО будет готов!

    16.10.2025

  • N.A.F.1974

    У Куликова два сезона.

    16.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    ()Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

  • PvsZ

    Три экстремально длинных сезона подряд, три финала. Посыпались((

    15.10.2025

  • Osokin L

    Эпидемия травм у Пантер

    15.10.2025

  • Женек10

    Сколько травм у Фло... И ведь в год, когда в ПО потолок

    15.10.2025

  • Электросталец

    Как вышло с травмой?

    15.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Фигасе. Здоровья!

    15.10.2025

    Дмитрий Куликов
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Флорида Пантерз
