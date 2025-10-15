Защитник «Флориды» Куликов пропустит 5 месяцев после операции на запястье

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов выбыл на пять месяцев из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1), сообщает TSN со ссылкой на главного тренера команды Пола Мориса.

34-летний россиянин перенес операцию на запястье и будет восстанавливаться до середины марта.

В сезоне-2025/26 Куликов принял участие в 2 матчах «Флориды» и не отличился результативными действиями. В 2024 и 2025 годах защитник вместе с «Пантерз» выигрывал Кубок Стэнли.