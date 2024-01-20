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НХЛ

Сегодня, 10:15

Защитник Гавриков рассказал, как был обменян из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Владислав Гавриков.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился деталями и обстоятельствами своего первого обмена из клуба в клуб в НХЛ.

 — Перейдем к теме вашего прошлогоднего обмена. Прошлым летом «Коламбус» не подписал с вами длинный контракт, которого вы, как уже сказали, хотели. После этого и решили, что с «Блю Джекетс» вам не по пути?

 — Так и было, когда мы не смогли договориться перед началом и на старте сезона. Я понял, что им в дальнейшем не нужен. И с ними, в отличие от «Лос-Анджелеса», краткосрочный подписывать не хотел.

 — Вы им сразу прямым текстом это сказали?

 — Да. Сначала мы разговаривали про длинный контракт, и в конце предыдущего сезона они были готовы. Но после лета поменяли решение, и я сказал, что краткосрочный с ними не вижу смысла подписывать. Что изменилось, о чем были обсуждения на собраниях руководства — не знаю и не хочу строить догадки на пустом месте. Решение принимает генеральный менеджер, но обсуждение по такого плана контрактам идет со всеми, включая владельца клуба и его помощников. Думаю, это было их коллегиальное решение.

 — После таких историй и меняющихся мнений остается человеческая обида на того же Ярмо Кекяляйнена? Или это только бизнес и ничего больше?

 — Повторяю: не знаю, как это решение принималось. Это делалось без меня, и поэтому сложно на кого-то обижаться, когда не знаешь, так это было. Я просто решил закрыть эту дверь и двигаться дальше.

 — Вы бы спокойно пообщались с Кекяляйненом, если бы его сейчас встретили?

 — Почему нет? Общение у меня всегда со всеми нормальное. В хоккее вообще, думаю, нет человека, которому я не подал бы руки. Потому что нужно уметь разделять игру и жизнь. В игре происходит много ситуаций, ребята делают такие вещи, за которые ты бы не то что руку не пожал, а даже не посмотрел бы в его сторону. Но в конечном счете эти люди — такие же, как и ты. У всех есть семьи, дети, их надо кормить.

Гавриков выступал за «Коламбус» с 2019 года, в марте 2023 года защитника обменяли в «Лос-Анджелес».

В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 12 (3+9) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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