Защитник Гавриков рассказал, как Маршан провоцирует соперников

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» подробно рассказал, как и какими методами выводит из себя игроков из других команд один из главных провокаторов лиги — нападающий «Бостона» Брэд Маршан.

— Вы сталкивались с гадостями со стороны такого всем известного провокатора, как Брэд Маршан из «Бостона»?

— Это просто его стиль игры. Он делает это постоянно и против всех, все это знают. Я слышал, что он очень хороший человек вне льда. А на площадке он пытается ущипнуть тебя побольнее, сказать что-то такое или ударить исподтишка, чтобы ты не сдержался и ответил. Но это часть нашей игры, и сейчас я примерно знаю, от кого и когда ждать. Я к этому готов.

— А что он говорит?

— Сделал неточный пас, проезжаешь мимо их лавочки, и с его стороны это никогда не останется без внимания. Тут же узнаешь, какой ты хоккеист. Это самая верхушка, а есть и вещи намного обиднее. Ребята в лиге знают друг про друга очень много персональных историй. Что-то выходит в медиа, и это тоже не остается незамеченным. Человека можно очень прилично припечатать, если ты что-то такое знаешь.

А люди разные бывают. У кого-то сразу вспыхивает агрессия, за которой следует удаление. Соперник забивает в большинстве и выигрывает матч. А ты взбесился, получил две минуты, пришел домой — и понял, что мог бы так и не делать, как бы обидно тебе ни было все это слышать. Ты игру проиграл, а он этого и добивался. Потом раз — и выясняется, что из-за этого поражения тебе не хватило очка до плей-офф. Или даже до пятого места вместо шестого.

— Владимир Тарасенко мне в свое время рассказывал, как ему приходилось, сжав зубы, терпеть провокации того же Маршана в финале Кубка Стэнли-2019.

— В плей-офф - это, думаю, еще острее и злее. Там вообще хоккей быстрее и жестче. Без терпения никак.

— А кто еще есть вроде Маршана?

— Он один из лучших, потому что еще и очень хорошо играет. Говорит тебе что-то целую игру, а потом выходит и забивает две-три. Одну — еще и из-под тебя, что особенно обидно, учитывая, что он тебе говорит. Есть много ребят, которые могут на льду говорить всякую фигню, но таких, которые и говорят, и играют, — немного. Наш Даути — такого же плана. Он может тебя запросто чем-то ущипнуть, но при этом и сыграет прекрасно.

— А когда вас Маршан провоцировал, вы ему что-то отвечали?

— Мне спокойнее не реагировать. Я могу себя сдерживать, у меня нет потребности говорить что-то в ответ. Некоторые ребята типа него от этого подпитываются энергией, когда они кого-то задевают, а им отвечают. Они начинают лучше играть, и я это понимаю. Мне проще сделать шаг назад.

Естественно, если будет ситуация, где надо вступиться за партнера или что-то у ворот происходит, — это одно. А если один на один — я делаю шаг назад, и это их бесит. Они не понимают, что происходит. Все обычно на грубость отвечают грубостью, а когда на грубость не отвечают ничем, они удивляются и выходят из равновесия. Значит, их способ не сработал! А мне что? Я спокоен.

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