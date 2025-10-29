Видео
29 октября, 11:54

Защитник Харли подписал 8-летний контракт с «Далласом» на 84,7 миллиона долларов

Сергей Ярошенко

Защитник Томас Харли подписал новый контракт с «Далласом», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с канадцем на общую сумму 84,696 миллиона долларов рассчитано на восемь лет и вступит в силу с сезона-2026/27. Средняя годовая зарплата 24-летнего хоккеиста составит 10,597 миллиона долларов.

Харли был выбран «Старз» в первом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 18-м номером. С момента дебюта в команде в сезоне-2021/22 на его счету 207 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 111 (33+78) очков. В плей-офф на его счету 57 игр, 5 голов и 22 результативные передачи.

3

  • PvsZ

    Ведущий защитник команды. Молодой. Действительно очень хорош. Чего ж тут сумасшедшего.

    30.10.2025

  • Сергей Кузнецов

    В НХЛ совсем с ума сошли!

    29.10.2025

  • masek13

    Принцип, держи, а то упустишь....

    29.10.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Даллас Старз
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
