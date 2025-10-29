Защитник Харли подписал 8-летний контракт с «Далласом» на 84,7 миллиона долларов

Защитник Томас Харли подписал новый контракт с «Далласом», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с канадцем на общую сумму 84,696 миллиона долларов рассчитано на восемь лет и вступит в силу с сезона-2026/27. Средняя годовая зарплата 24-летнего хоккеиста составит 10,597 миллиона долларов.

Харли был выбран «Старз» в первом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 18-м номером. С момента дебюта в команде в сезоне-2021/22 на его счету 207 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 111 (33+78) очков. В плей-офф на его счету 57 игр, 5 голов и 22 результативные передачи.