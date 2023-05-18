Защитник «Калгари» Задоров — о календаре НХЛ: «Тупость полная. Раньше человек делал, а сейчас алгоритм»

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров поделился мнением о календаре текущего сезона НХЛ.

«Календарь был ужасным в этом году. Мы летали в Нью-Йорк, играли три матча, летели назад пять часов, плюс два часа разницы, получалось, теряли семь часов. Играли дома, а потом опять на Восток, во Флориду. Это все физически выбивало из колеи, никакого восстановления. Мы играли в Аризоне и Вегасе, потом вернулись домой на одну игру, а потом опять улетели, уже в Даллас, а потом в Лос-Анджелес. Почему-то не могли объединить два выезда. Тупость полная. Раньше человек делал календарь, а сейчас алгоритм. И матчи в 8 часов вечера — смех. К третьему периоду уже засыпаешь», — приводит Sport24 слова Задорова.

Задоров является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. С 2021 года он выступает в НХЛ за «Калгари». В сезоне-2022/23 российский защитник набрал 21 очко (14+7) в 82 матчах за канадскую команду.