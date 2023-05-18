Задоров — о жизни в Америке: «Майами — идеальное место, люблю тепло»

Защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал, комфортно ли ему жить Америке.

«Нам Америка больше по душе. Изначально в НХЛ я играл в американских командах. Калгари все-таки провинциальный город. Мы с женой из Москвы, родились в мегаполисе, любим мегаполис. Лето мы проводим в Майами, это для нас идеальное место — любим тепло. В Калгари нам все нравится, хороший для жизни город, но единственное, что очень холодно. Зимой может быть -35 -40. Даже из дома не хочется выходить. В Москве такого никогда не было. Быт налажен, друзья все здесь, жизнь нам тут нравится», — приводит Sport24 слова Задорова.

Задоров является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. С 2021 года он выступает в НХЛ за «Калгари». В сезоне-2022/23 российский защитник набрал 21 очко (14+7) в 82 матчах за канадскую команду.