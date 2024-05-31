Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:21

Славин выиграл приз «Леди Бинг Трофи»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джейкоб Славин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Защитник «Каролины» Джейкоб Славин стал обладателем «Леди Бинг Трофи», который вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

По итогам голосования членов ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, 30-летний американец в борьбе за награду обошел нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса и форварда «Ванкувера» Элиаса Петтерссона.

Ранее он получал уже эту награду в 2021 году.

В этом сезоне Славин в регулярном чемпионате сыграл в 81 матче и набрал 37 (6+31) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 11 играх.

Джейкоб Славин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
Стало известно, с кем встречается шахматист Магнус Карлсен
Шотландия попала в группу Евро-2024 к Германии, Швейцарии и Венгрии
Инфраструктура нефтебазы была повреждена при воздушном ударе в Краснодарском крае
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Семья Анастасии Заворотнюк уточнила место и время прощания с актрисой
В Чехии заявили о готовности стран Запада признать капитуляцию Украины
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Гавриков — о вылете от «Эдмонтона»: «Макдэвид и Драйзайтль решили исход серии»