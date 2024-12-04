Орлов: «Вашингтон» сейчас — одна из сильнейших команд лиги

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» похвалил работу менеджмента и тренеров «Вашингтона».

— Многие считали, что «Вашингтон» сейчас станет только работать на рекорд Овечкина. Но и весной «Столичные» до плей-офф с трудом, но дошли, а сейчас вовсе одни из лидеров НХЛ. Насколько, по-вашему, в мощном летнем доукомплектовании важна была роль Ови, просил ли он об этом руководство?

— Возможно. Конечно, он был в этом заинтересован. Саша понимает, что осталось два года контракта — и чем команда будет лучше, тем не только больших результатов можно будет добиться, но и рекорд быстрее побить. В последние годы карьеры особенно остро хочется получать удовольствие от хоккея, чтобы потом ни о чем не жалеть, и приятнее играть с сильными партнерами. И, может, выиграть второй трофей.

Менеджмент «Вашингтона» проделал хорошую работу. Мы с ними играли, и видно, что «Столичные» тоже действуют по системе, тренер (Спенсер Карбери. — Прим. И.Р.) наладил хорошую игру в обороне. Они допускают не так много бросков соперников, у них в этом плане хорошая статистика, — и при этом очень много забивают. Виден рисунок игры, и «Вашингтон» сейчас — одна из самых сильных команд лиги.