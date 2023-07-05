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Сегодня, 22:00

Защитник «Каролины» Орлов рассказал, почему не прилетел в Россию в отпуске

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Дмитрий Орлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов объяснил, почему пока не прилетал в Россию по окончании сезона в НХЛ.

— Почему вы не прилетели в Россию этим летом?

— Это лето особенное во всех смыслах. Сейчас надо понять, где мы будем жить в Каролине, в какой сад будет ходить ребенок. Но я постараюсь прилететь.

— Вы много лет провели в самой русской команде НХЛ — «Вашингтоне». Сейчас такой называют «Каролину», которая драфтует много российских хоккеистов, плюс сейчас в основе вы, Свечников, Кочетков. Думали об этом перед подписанием?

— Конечно, я привык играть рядом с русскими — всегда приятно поговорить с кем-то на родном языке. Поэтому в «Бостоне» поначалу было непривычно, но со временем узнал ребят. Здорово, что «Каролина» драфтует наших — для них это шанс заиграть в НХЛ. Тем более если такая система обращает свое внимание, парни действительно талантливые.

В феврале 2023 года Орлов был обменян из «Вашингтона» в «Бостон», а после завершения сезона-2022/23 стал свободным агентом.

1 июля 31-летний россиянин подписал контракт с «Каролиной» на два года.

Дмитрий Орлов. «Никто не узнает, мог ли я вернуться в «Вашингтон». Первое интервью Орлова после перехода в «Каролину»

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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