Защитник клуба НХЛ Любушкин признался, что скучал в Америке по снегу

Защитник «Баффало» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об особенностях жизни в одноименном городе на северо-востоке США.

— Перед матчем НФЛ зрители чистили трибуны от снега. Освободил себе место — смотришь матч.

— С этим снегом тут все непонятно. Да, осадки обильные. Однажды у меня намело больше метра на дворе за одну ночь. Было минус 20, а через неделю уже плюс 17 и никакого снега нет. Сам не понимаю, как такое возможно. Но рад, что живу в месте, где есть снег. Все-таки русский человек скучает по зиме, этого мне не хватало в Аризоне. А тут баню поставили возле дома, красота.

— «Баффало» бьется за место в плей-офф, но я что-то не понял, почему зрителей не очень много.

— Сам теряюсь в догадках. На одном матче аншлаг, на другом — пустые трибуны. С чем это связано, не разобрался.