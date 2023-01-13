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Сегодня, 13:15

Защитник клуба НХЛ Любушкин признался, что скучал в Америке по снегу

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Илья Любушкин.
Фото Global Look Press
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Защитник «Баффало» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об особенностях жизни в одноименном городе на северо-востоке США.

— Перед матчем НФЛ зрители чистили трибуны от снега. Освободил себе место — смотришь матч.

— С этим снегом тут все непонятно. Да, осадки обильные. Однажды у меня намело больше метра на дворе за одну ночь. Было минус 20, а через неделю уже плюс 17 и никакого снега нет. Сам не понимаю, как такое возможно. Но рад, что живу в месте, где есть снег. Все-таки русский человек скучает по зиме, этого мне не хватало в Аризоне. А тут баню поставили возле дома, красота.

— «Баффало» бьется за место в плей-офф, но я что-то не понял, почему зрителей не очень много.

— Сам теряюсь в догадках. На одном матче аншлаг, на другом — пустые трибуны. С чем это связано, не разобрался.

Патрик Браун и&nbsp;Илья Любушкин. «Никогда не валяюсь на льду». Этот парень — не бомбардир, но тоже очень крутой русский игрок НХЛ
Илья Любушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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