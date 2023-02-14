Защитник «Коламбуса» Гавриков прокомментировал информацию о возможном обмене

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков прокомментировал информацию о его возможном обмене.

«Трудно проснуться и пытаться разобраться в этом. Я стараюсь не думать о данной ситуации. Стараюсь занять себя чем-нибудь, потому что это «сидит» у тебя в голове. Я мало что могу сказать прямо сейчас, потому что я абсолютно ничего не знаю, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, ребята смогут добыть для нас два очка в следующем матче», — приводит слова Гаврикова журналист Аарон Портцлайн в своем Twitter-аккаунте.

В ночь на 15 февраля «Коламбус» сыграет с «Нью-Джерси».

27-летний Гавриков выступает за «Блю Джэкетс» с 2019 года. В текущем сезоне НХЛ он провел в составе команды 52 матча и набрал 10 (3+7).