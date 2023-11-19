Защитник «Колорадо» Макар быстрее всех защитников в истории НХЛ отдал 200 передач со старта карьеры

Защитник «Колорадо» Кейл Макар отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (6:3).

Теперь на счету 25-летнего канадского хоккеиста 201 результативная передача в 254 матчах за карьеру в НХЛ. Он быстрее всех защитников в истории лиги набрал 200 ассистов. Ранее рекорд принадлежал защитнику «Ванкувера» Куинну Хьюзу, который достиг этой отметки за 263 игры.

Всего в НХЛ Макар набрал 270 (69+201) очков. Канадец стал четвертым защитником в истории «Колорадо», набравшим 200 результативных передач, после Тайсона Бэрри (232), Джона-Майкла Лайлза (207) и Адама Фута (203).

Макар выступает за «Колорадо» с апреля 2019 года.