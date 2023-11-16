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Сегодня, 12:58

Макар — о Ничушкине: «Постараюсь снабжать его шайбами каждый раз, когда он на пятаке»

Фото USA Today Sports
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Защитник «Эвеланш» Кейл Макар высказался о нападающем Валерии Ничушкине.

16 ноября российский форвард стал автором двух заброшенных шайб с передач Макара в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (8:2).

«Он в хорошей форме сейчас. Я буду и дальше стараться снабжать его шайбами каждый раз, когда он на пятаке», — приводит слова Макара пресс-служба НХЛ.

Ранее сообщалось, что Кейл Макар стал лидером по результативным передачам среди защитников в истории «Колорадо».
На счету 28-летнего Ничушкина 16 (5+11) очков в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2023/24.

После 15 матчей «Колорадо» с 20 очками занимает 4-е в место в таблице Западной конференции.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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