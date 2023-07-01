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НХЛ

Сегодня, 22:49

Защитник Куликов подписал однолетний контракт с «Флоридой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский защитник Дмитрий Куликов подписал контракт с «Флоридой».

Соглашение рассчитано на один год.

В сезоне-2022/23 Куликов играл за «Анахайм» и «Питтсбург». На его счету 67 матчей и 16 (3+13) очков.

В 2009 году защитник был задрафтован «Флоридой» под 14-м номером. Тогда Куликов стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта. Он играл в составе команды с 2009 по 2016 года. Во время локаута в НХЛ в первой половине сезона-2012/13 Куликов выступал в КХЛ за ярославский «Локомотив».

Дмитрий Куликов
ХК Флорида Пантерз
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