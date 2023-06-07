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Сегодня, 15:59

Защитник «Квебека» Комаров считает, что в Канаде более силовой хоккей, чем в России

Мария Гусева
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Защитник клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Квебек Рэмпартс» Всеволод Комаров заявил, что хоккей в Канаде более быстрый и силовой, чем в России.

«Как я приехал, мне показалось, что тренировки более интенсивные, более быстрый хоккей, сложнее выходить из зоны, так как на это мало времени, — цитирует ТАСС Комарова. — Это маленькая площадка — многое сказывается, скорости выше. Приходилось добавлять и в «физике»: тут более силовой хоккей, чем в России, больше силовых приемов, особенно в плей-офф».

Также хоккеист прокомментировал победу над «Сиэтл Тандербердс» (5:0) в финале Мемориального кубка.

«Игра была сложной: один гол мы забили в первом периоде, второй — во втором, соперник потом полетел отыгрываться, забивать, и мы на контратаках забили две шайбы, а пятую в конце. Да, счет 5:0, но соперник играл хорошо. Что касается моего гола, у нас розыгрыш был с самого вбрасывания в своей зоне, и вся наша пятерка хорошо сыграла. Мне оставалось только бросить», — добавил Комаров.

В текущем сезоне 19-летний россиянин провел 62 матча в Главной юниорской лиги Квебека, набрав 39 (12+27) очков. В 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) очков.

Источник: ТАСС
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