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Сегодня, 23:33

Ван Дейк: «Победа против команды, которая до нас проиграла лишь однажды — прекрасный результат»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после победы в матче 24-го тура АПЛ над «Ньюкаслом» (2:0).

«Победа против команды, которая до нас проиграла лишь однажды — прекрасный результат. Были моменты, конечно, когда мы могли сыграть лучше, но я все равно счастлив. Сезон получается неровный, мы получили слишком много голов, такое бывает в футболе. Сейчас будем готовиться к «Реалу», — цитирует слова ван Дейка BBC.

«Сороки» имели 17-матчевую беспроигрышную серию и идут на четвертом месте в таблице (41 очко). «Ливерпуль» (35 баллов) занимает восьмую строчку.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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