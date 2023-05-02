КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:50

Защитник «Локомотива» Мисюль подписал контракт новичка с «Нью-Джерси» на 2 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль подписал двухлетний контракт новичка с «Нью-Джерси», сообщает CapFriendly.

Общая сумма соглашения составляет 1,85 миллиона долларов. Он станет ограниченно свободным агентом в конце сезона-2024/25, когда ему исполнится 24 года.

22-летний россиянин был задрафтован клубом в 2019 году под общим 70-м номером в 3-м раунде.

В регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2022/23 Мисюль набрал 7 (0+7) очков в 59 матчах за ярославский клуб при полезности «+21». В 8 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл при полезности «+4».

Источник: CapFriendly
Хоккей
НХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нью-Джерси Дэвилз
0
Читайте также
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
Девятилетний ребенок получил ожоги после употребления сока в кафе в Москве
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Более 200 человек эвакуировали из Судана в Россию
«Спартак» победил «Динамо» в ретро-матче Победы
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саттер уволен с поста главного тренера «Калгари»