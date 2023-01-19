Защитник «Миннесоты» Дамба останется в запасе по решению тренера

Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба пропустит ближайший матч команды. Он останется в запасе по решению главного тренера Дина Эвасона, сообщает журналист Майкл Руссо.

«Мы обсудили этот момент. Он знает, почему остается в запасе», — коротко сказал Эвасон.

Источник отмечает, что у 28-летнего защитника нет травмы.

У Дамбы остался один год действия контракта с кэпхитом 6 миллионов долларов. В нем есть ограничение на обмен — стоп-лист из 10 команд.

7-й номер драфта НХЛ-2012 выступает за «Уайлд» с 2013 года.

В нынешнем сезоне на его счету 12 (4+8) очков в 43 матчах регулярного чемпионата.