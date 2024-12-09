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Сегодня, 18:05

Защитник «Миннесоты» Миддлтон: «Капризов — лучший русский, которого я когда-либо встречал»

Алина Савинова
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Канадский защитник «Миннесоты» Джейк Миддлтон восхитился российским одноклубником Кириллом Капризовом.

«Кирилл невероятен, он может взять игру на себя, всегда сражается. Он лучший русский, которого я когда-либо встречал. Он достойнейший человек. Парень любит пиво, любит тусоваться, ходить на ужины», — сказал Миддлтон в интервью YouTube-каналу Spittin' Chiclets.

Также канадец отметил, что не замечал в Капризове каких-либо русских стереотипов.

«Он не пьет водку, не делает ничего сумасшедшего. Знаете, в нем нет ничего слишком русского. Он просто как канадец, который говорит по-русски», — добавил защитник.

Капризов подписал контракт с «Миннесотой» летом 2020 года, а дебютировал за команду в НХЛ в январе 2021-го, получив по итогам сезона «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 Капризов за 26 матчей набрал 42 (17+25) очка. 27-летний форвард продолжает возглавлять гонку бомбардиров в НХЛ.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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