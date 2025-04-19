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Защитник «Монреаля» Савар завершит карьеру после плей-офф-2025

Алина Савинова
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Защитник «Монреаля» Дэвид Савар объявил, что завершит карьеру в НХЛ после плей-офф-2025.

34-летний канадец проводит 14-й сезон в лиге. Его контракт с «Канадиенс» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Я просто понял, что мое тело больше не может делать то, что я делал раньше. Я уже несколько месяцев знаю, что это будет мой последний сезон», — приводит пресс-служба НХЛ слова хоккеиста.

Савар является обладателем Кубка Стэнли-2021 и чемпионом мира 2015 года. В НХЛ он также выступал за «Коламбус» и «Тампу». Всего на его счету 242 (54+188) очка в 870 матчах регулярного чемпионата и 16 (1+15) результативных баллов в 57 играх плей-офф.

Дэвид Савар
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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