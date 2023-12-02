Защитник «Нью-Джерси» Хэмилтон перенес операцию в связи с разрывом грудной мышцы

Защитник «Нью-Джерси» Дуги Хэмилтон выбыл на неопределенный срок после того, как ему была проведена операция в связи с разрывом грудной мышцы, сообщает НХЛ.

30-летний хоккеист получил травму во втором периоде матча с «Айлендерс» (5:4) 29 ноября.

«Я с ним не разговаривал, — сказал тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф. — Ему сделали операцию, так что он выбыл на неопределенный срок, и теперь у следующего защитника будет шанс проявить себя».

Хэмилтон набрал 16 очков (5+11) в 20 матчах этого сезона. «Нью-Джерси» вызвали защитника Шимона Немеца из АХЛ. Он дебютировал 2 декабря в НХЛ в матче против «Сан-Хосе» (3:6) и сделал две голевые передачи.