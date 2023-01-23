Защитник «Нью-Джерси» Охотюк: «У нас висят фотографии Фетисова. Он очень известный игрок»

Защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк рассказал, на кого из игроков пытается ориентироваться.

— Пытаешься что-то перенять у Вячеслава Фетисова, который играл за твой клуб?

— Не знаю, я о нем ни с кем не разговаривал. У нас висят его фотографии. Он очень известный игрок. В детстве смотрел какие-то его игры. Какие-то моменты стараюсь делать так же. Всем тренерам нравится силовая игра, активная в обороне.

— У тебя было несколько драк в том сезоне, в этом тоже. Откуда это?

— Не знаю, наверное, с самого детства. Разные ситуации бывали. В детстве все по-другому, с масками играли. Сейчас я вступлюсь за своего игрока, с этим проблем не бывает. Иногда приходится драться.

— Тренер ставит задачу подраться?

— Нет, такого никогда не было.