Летанг объяснил, почему собирается вернуться на лед после двух инсультов

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг прокомментировал возвращение к тренировкам через 10 дней после инсульта. Два дня назад 35-летний канадец провел полное занятие.

«Инсульт — страшное слово. Мне повезло, что у нас такой медицинский персонал. Я знаю, что нахожусь в надежных руках.

Мне повезло, что эти проблемы проходят сами собой,и я могу вернуться к нормальной жизни. Хоккей — это моя страсть. Я не могу просто взять и отказаться от него.

В то же время я понимаю все опасности. Я знаю обо всех рисках, на которые иду. Я все знаю. Если опасности не будет, то я продолжу играть», — цитирует Летанга пресс-служба НХЛ.

30 ноября хоккеист перенес второй инсульт в своей жизни. Первый произошел 9 февраля 2014 года. Тогда врачи заявили, что карьере Летанга это заболевание не помешает и его можно лечить препаратами, которые разжижают кровь.

Летом защитник подписал новый контракт с клубом на 6 лет и 36,6 миллиона долларов (кэпхит — 6,1 миллиона).