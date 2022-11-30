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Сегодня, 21:12

Летанг: «Я настроен оптимистично. И верю, что смогу скоро вернуться на лед»

Иван Шитик
Корреспондент
Крис Летанг.
Фото ХК «Питтсбург»
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг, который перенес инсульт во второй раз за карьеру, рассказал о своем самочувствии.

«Я уже достаточно хорошо знаю свои проблемы, чтобы почувствовать, когда что-то действительно не так. Не хочется вдаваться в подробности, но эти факторы нельзя игнорировать. Моей семье, друзьям и партнерам по команде нужно понимать, что со мной все хорошо.

Я настроен оптимистично. И верю, что смогу скоро вернуться на лед», — приводит слова Летанга пресс-служба клуба.

35-летний хоккеист в первый раз пережил инсульт 9 февраля 2014 года.

Летом 2022 года Летанг подписал новый контракт с клубом на 6 лет и 36,6 миллиона долларов (кэпхит — 6,1 миллиона).

Крис Летанг
ХК Питтсбург Пингвинз
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Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт

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