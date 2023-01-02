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Сегодня, 09:36

Защитник «Питтсбурга» Летанг может пропустить «Зимнюю классику» против «Бостона»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг может пропустить «Зимнюю классику» против «Бостона», сообщает официальный сайт НХЛ.

35-летний канадец из-за травмы нижней части тела не смог сыграть в предыдущем матче «Пингвинз» против «Нью-Джерси» (2:4), который состоялся 31 декабря. Хоккеист не тренировался с командой сегодня, 2 января на стадионе «Фенуэй Парк», где пройдет встреча с «Бостоном».

В сезоне-2022/23 Летанг набрал 16 (2+14) очков в 29 матчах за «Питтсбург».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Питтсбург» пройдет сегодня, 2 января, и начнется в 22.00 (мск). «Зимняя классика» — ежегодное событие, когда в лиге проводят игру под открытым небом.

Крис Летанг
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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