Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт

Защитник «Питстбурга» Крис Летанг выбыл на продолжительное время. Он перенес инсульт во второй раз в карьере, сообщает журналист Франк Серавалли со ссылкой на пресс-службу клуба.

В клубе подчеркивают, что сейчас состояние 35-летнего спортсмена стабилизировалось. Он находится под наблюдением специалистов.

Летом Летанг подписал новый контракт с клубом на 6 лет и 36,6 миллиона долларов (кэпхит — 6,1 миллиона).

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг пережил первый инсульт 9 февраля 2014 года.

Тогда врачи заявили, что карьере Летанга это заболевание не помешает и его можно лечить препаратами, которые разжижают кровь.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 35-летний канадский защитник принял участие в 21 матче, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач.