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Сегодня, 07:19

Линдгрен впечатал в борт Мичкова

Евгений Козинов
Корреспондент
Силовой прием Райана Линдгрена против Матвея Мичкова.
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Защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен отметился мощным силовым приемом против российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова в матче регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний американец впечатал соперника в борт, когда пытался отобрать шайбу, а затем упал на него сверху. Мичковку удалось избежать травмы.

«Флайерз» одержали победу над нью-йоркской командой — 3:1. Для «Рейнджерс» это пятое поражение подряд.

Это дебютный сезон для 19-летнего россиянина в НХЛ. Он набрал 17 (8+9) очков в 22 матчах.

Артемий Панарин (слева), Шон Кутюрье (по&nbsp;центру) и&nbsp;Игорь Шестеркин. «Филадельфия» нанесла «Рейнджерс» пятое поражение подряд
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
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