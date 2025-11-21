Видео
Сегодня, 11:33

Защитник «Сан-Хосе» Ферраро — об игре Аскарова против «Лос-Анджелеса»: «Он действительно хорошо справился»

Павел Лопатко

Защитник «Сан-Хосе» Марио Ферраро оценил игру своего партнера по команде, российского вратаря Ярослава Аскарова в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3 Б).

23-летний Аскаров отразил 31 бросок в створ 34.

«Важная победа. Было бы здорово забрать два очка, не отдавая ни одного сопернику, но мы продолжали бороться. У нас получился очень хороший овертайм, и [Аскаров] действительно хорошо справился. Сегодня он провел очень уверенный матч», — цитирует 27-летнего канадца сайт НХЛ.

Ярослав Аскаров.Еще один русский вратарь рвется на вершину НХЛ. Для этого Аскаров прошел долгий и тернистый путь

В сезоне-2025/26 Аскаров в 13 матчах пропустил 38 шайб, его коэффициент надежности составляет 2,89, а процент отраженных бросков — 90,75.

Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
