Защитник «Сан-Хосе» Кныжов попал в число номинантов на «Билл Мастертон Трофи»

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов выбран в числе номинантов на награду «Билл Мастертон Трофи».

Награда ежегодно вручается игрокам НХЛ, проявившим высокое спортивное мастерство и верность хоккею. В 2022 году ее выиграл вратарь «Монреаля» Кэри Прайс.

25-летний россиянин получил травму нижней части тела перед стартом сезона-2021/22. Во время операции игроку занесли инфекцию, из-за которой он пропустил весь сезон. В августе 2022 года он порвал ахиллово сухожилие и перенес еще одну операцию, после которой восстанавливался до конца января 2023 года, когда смог вернуться на лед.

В текущем сезоне Кныжов провел 9 матчей в регулярке НХЛ, отметившись одной забитой шайбой.