Защитник «Сан-Хосе» Кныжов забросил первую шайбу в НХЛ за два года. Он пропустил полтора сезона из-за травмы

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» — 5:5.

Россиянин отличился на 12-й минуте третьего периода.

Этот гол стал для Кныжова первым в НХЛ с 19 апреля 2021 года, тогда он забросил в матче против «Вегаса» (2:3 ОТ).

Защитник полностью пропустил сезон-2021/22 из-за травмы. В августе 2022 года он порвал правый ахилл и перенес операцию, от которой восстанавливался до конца января 2023 года.

Матч против «Коламбуса» стал для Кныжова пятым в НХЛ после травмы.