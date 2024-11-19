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Сегодня, 12:50

Защитник СКА Галенюк выступил за проведение гала-матча в России в случае рекорда Овечкина

Алексей Михайлов
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Защитник СКА Данила Галенюк в комментарии «СЭ» высказался о борьбе нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за преодоление рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

18 ноября 39-летний россиянин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (5:2), а на следующий день сделал дубль в игре с «Ютой» (6:2).

Теперь на счету Овечкина 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Гретцки (894) составляет 26 шайб.

— Все следят за ним, верят в него. Я думаю, что в этом сезоне у него получится [побить рекорд Гретцки]. Главное — верить в это. Важно, чтобы он в принципе это сделал. А за месяц или за два — не так важно.

— Как тебе идея провести торжественный вечер в России по случаю рекорда Овечкина? Естественно, с участием Александра, с гала-матчем...

— Мне кажется, для болельщиков это было бы интересно. Что-то новое, прикольное. Я думаю, он и сделает это в родных краях. Я — за!, — сказал Галенюк «СЭ».

Александр Овечкин
Данила Галенюк

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