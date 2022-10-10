Защитник «Тампы» Коул опроверг обвинения в сексуальных домогательствах

Защитник «Тампы» Иэн Коул прокомментировал обвинения в свой адрес о сексуальных домогательствах.

«Обвинения, предъявленные мне сегодня в анонимном твите, я воспринимаю очень серьезно. Я категорически отрицаю эти обвинения и буду всячески сотрудничать с НХЛ, «Тампой», с их официальными лицами и юридическими отделами в предстоящем расследовании.

Я намерен очистить свое имя и доказать НХЛ и «Тампе» необоснованность этих обвинений. До результатов проведенного лигой расследования от дальнейших комментариев воздержусь", — приводит слова Коула журналист Грег Вышински.

Ранее «Лайтнинг» отстранили 33-летнего американца на время расследования дела о сексуальных домогательствах.

Коул выступал за «Питтсбург», «Сент-Луис», «Коламбус», «Колорадо», «Миннесоту» и «Каролину». В составе «Пингвинз» хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.