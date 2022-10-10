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НХЛ

Сегодня, 07:50

Защитник «Тампы» Коул опроверг обвинения в сексуальных домогательствах

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Тампы» Иэн Коул прокомментировал обвинения в свой адрес о сексуальных домогательствах.

«Обвинения, предъявленные мне сегодня в анонимном твите, я воспринимаю очень серьезно. Я категорически отрицаю эти обвинения и буду всячески сотрудничать с НХЛ, «Тампой», с их официальными лицами и юридическими отделами в предстоящем расследовании.

Я намерен очистить свое имя и доказать НХЛ и «Тампе» необоснованность этих обвинений. До результатов проведенного лигой расследования от дальнейших комментариев воздержусь", — приводит слова Коула журналист Грег Вышински.

Ранее «Лайтнинг» отстранили 33-летнего американца на время расследования дела о сексуальных домогательствах.

Коул выступал за «Питтсбург», «Сент-Луис», «Коламбус», «Колорадо», «Миннесоту» и «Каролину». В составе «Пингвинз» хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Тампа» отстранила Коула на время расследования дела о сексуальных домогательствах