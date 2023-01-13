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Сегодня, 22:05

Защитник «Тампы» Сергачев оштрафован на 5 тысяч долларов за удар соперника

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев получил штраф в размере 5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Департамента безопасности игроков НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (5:4) Сергачев ударил форварда соперников Конора Гарланда.

В конце встречи Гарланд ударил российского вратаря Андрея Василевского по ловушке клюшкой, после того как голкипер зафиксировал шайбу. Затем Сергачев ударом кулаком в челюсть сбил с ног нападающего «Кэнакс».

В текущем сезоне Сергачев провел 38 матчей в НХЛ и набрал 30 (6+24) очков.

Михаил Сергачев
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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