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Сегодня, 10:26

Защитник «Тампы» Сергачев о плей-офф НХЛ: «Конечно, мы рано вылетели»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев рассказал «СЭ» об эмоциях после вылета «Тампы-Бэй» из плей-офф НХЛ.

«Конечно, рано вылетели. Просто сделаем анализ, что было не так. НХЛ — такая вещь, когда «Флорида Пантерз» выходит с восьмого места и играет в полуфинале. Все очень непредсказуемо. Не могу сказать, что произошло с командой. Это тяжело», — сказал Сергачев «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Лайтнинг» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Торонто» (счет в серии — 2-4).

Михаил Сергачев
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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