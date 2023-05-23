Защитник «Тампы» Сергачев о плей-офф НХЛ: «Конечно, мы рано вылетели»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев рассказал «СЭ» об эмоциях после вылета «Тампы-Бэй» из плей-офф НХЛ.

«Конечно, рано вылетели. Просто сделаем анализ, что было не так. НХЛ — такая вещь, когда «Флорида Пантерз» выходит с восьмого места и играет в полуфинале. Все очень непредсказуемо. Не могу сказать, что произошло с командой. Это тяжело», — сказал Сергачев «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Лайтнинг» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Торонто» (счет в серии — 2-4).